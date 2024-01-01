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ЖК «Яккасарай»

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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6
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Kompleks haqida

“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монолитного типа возведено по стандартам сейсмостойкости. Здание построено в классическом стиле, а для внешнего фасада использованы краски, дающие ощущение спокойствия.

Инфраструктура ЖК “Яккасарай”
Поскольку комплекс расположен в районе Яккасарай, он открывает множество возможностей для домовладельцев. Ваши дети могут получить образование в лучших школах центра, купить одежду в магазине всемирно известных брендов или вы можете отпраздновать незабываемые семейные события в вашем любимом ресторане. Кроме того, метро, торговый центр Next, мечеть и поликлиника находятся всего в нескольких минутах езды от дома.

Вам не нужно далеко ходить, чтобы развлечь своих детей, в самом комплексе организована красочная игровая площадка. На подземных и наземных парковках всегда найдется место для вашего автомобиля.

Квартиры ЖК “Яккасарай”
На ваш выбор есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Их высота - 3,1 метра. Площадь квартир составляет от 49 м² до 106 м². Современный дом оборудован бесшумными лифтами и прочными входными дверями, а квартиры безопасны благодаря встроенным камерам наблюдения.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК  «London»
Kvartira binosi ЖК  «London»
Farg'ona, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта. Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж. Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
Quruvchi
Fayz buildings
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Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. ЖК "Akbar House"  ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.  Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
Quruvchi
Akbar House
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Quruvchi
Akbar House
Aloqa tillari
Русский