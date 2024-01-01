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ЖК “O'zbegim”

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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10
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Kompleks haqida

Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный исторический вид. Стены домов построены из кирпича и обладают сейсмостойкостью.  Красивый фонтан и зеленые зоны во дворе дадут вам спокойствие, когда вы вернетесь домой.

Инфраструктура ЖК “O'zbegim”
Комплекс расположен в Яккасарайском районе, который считается одним из самых известных районов нашей столицы. Новым владельцам квартир удобно, что вокруг комплекса есть все необходимые объекты. Метро, школа, торговый центр, ресторан, банк, аптека и поликлиника также находятся в нескольких минутах ходьбы от дома.

Сидеть во дворе комплекса, разговаривая с близкими или соседями на свежем воздухе, доставит вам удовольствие. Игровая площадка с безопасным покрытием порадует всех детей, проживающих в комплексе. Подземная парковка организована так, чтобы не мешать пешеходным дорожкам и не создавать беспорядка во дворе. Вы можете регулярно заниматься спортом на спортивной площадке, чтобы вести здоровый образ жизни.

Квартиры ЖК “O'zbegim”
Квартиры в комплексе имеют широкий выбор. Для покупателей предусмотрены 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры с высотой потолка 3.4 метра. Их площадь составляет от 51 м² до 140 м². 

Yangi bino joylashgan joy
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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