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Turar-joy majmuasi "Yakkasaroy"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25444
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Чиланзарский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    10

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Kompleks haqida

Новостройка Ташкента – Yakkasaroy

Описание:
Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки.

Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удалённости от центральных дорог в квартирах будет тихо и комфортно.

Инфраструктура:

ЖК подходит для тех, кто ценит спокойствие, но не хочет отказываться от удобного расположения в центре города.
В пешей доступности:
✅ Магазины, кафе, школы, аптеки
✅ Аэропорт, Мирободский рынок, Ташкентский Государственный Университет
✅ TRQ Next и другие объекты

На территории комплекса:
🔹 Закрытая охраняемая территория (2000 м²)
🔹 Подземная и наземная парковка
🔹 Современная система безопасности
🔹 Детские площадки и зоны отдыха

Цены на квартиры в ЖК Yakkasaroy

Доступны квартиры с рассрочкой на 24 месяца:
🏠 2-комнатные: 49–68 м²
🏠 3-комнатные: 72–106 м²

📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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Quruvchi
Kayan
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Quruvchi
AZIMUT-MIG
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Quruvchi
O'zbegim Development
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