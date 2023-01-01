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Solaris Residential

Toshkent, O‘zbekiston
dan
438,90M soʻm
;
3
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Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2023
Qavatlar soni
Qavatlar soni
9
Kompleksdagi kvartiralar
kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 41.0 – 79.0
Narxi m², UZS 13,40M – 18,70M
Kvartira narxi, UZS 717,50M – 1,38B
kvartiralar 2 xonalar
Maydoni, m² 118.0
Narxi m², UZS 18,70M
Kvartira narxi, UZS 2,07B
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Детский сад 700 m
Школа 500 m
Остановка транспорта 200 m
Магазин 100 m
Аэропорт 5 000 m
Метро 4 000 m

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Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
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Rishton turar-joy majmuasi  Media taraqqiyotiga xush kelibsiz – konfor sinfidagi ko'chmas mulkda zamonaviy hayotga yo'lingiz! Rishton turar-joy majmuasining yangi loyihasi  ⠀ Turar-joy binolarimiz zamonaviy uslub va zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan qulaylikni o'zida mujassam etgan. Bu yerda siz baxtli hayot uchun zarur bo‘lgan hamma narsani topasiz: keng va shinam interyerlar, zamonaviy texnologiyalar va qulayliklar, shuningdek, go‘zal hududlarda ideal joylashuv. Sizning xavfsizligingiz uchun zamonaviy xavfsizlik tizimlari;  Bolalaringiz oʻynashi va oʻsishi uchun oʻyin maydonchalari va xavfsiz muhit.  O'zingizning zamonaviy va baxtli dunyongizni yarating. Uy-joy majmuasi haqida ma'lumot: 8 qavatli bino 2 blok 149 ta xonadon  Umumiy maydoni 2 gektar Bolalar maydonchasi Gazebos va yurish joylari
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