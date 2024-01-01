  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. ЖК Istanbul city

ЖК Istanbul city

Zangiata, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
6
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Важно, чтобы ваша квартира была современной и удобной, если вы хотите жить прекрасной жизнью. В жилом комплексе “Istanbul city” вы сможете насладиться преимуществами жизни в центре города. Этот комплекс имеет площадь 80 000 м², что позволяет назвать это место новым современным городом. Основная цель строительной компании - создать условия, чтобы жители могли найти все удобства в самом комплексе, не покидая территорию. Также вокруг дома есть школа и детский сад. 20 - этажные дома построены таким образом, чтобы квартиры получали максимум естественного света в течение дня.

Инфраструктура ЖК “Istanbul city”
Комплекс расположен в районе Яккасарай и имеет самую необходимую инфраструктуру для жителей. В непосредственной близости от дома находится семейный ресторан, супермаркет Корзинка, общеобразовательная школа, частный детский сад, салон красоты и мечеть.

Дорожки во дворе красиво оформлены для комфортной прогулки или езды на велосипеде. Во дворе также можно увидеть современную детскую площадку. Кроме того, была создана workout зона, чтобы жители могли заботиться о своем здоровье. Вы можете разместить свои автомобили на одной из открытых или закрытых парковок и убедиться, что они в безопасности.

Квартиры ЖК “Istanbul city”
1, 2, 3, 4 и 5 - комнатные квартиры передаются владельцам в виде готового ремонта. У вас есть возможность воспользоваться 18 - месячной рассрочкой при покупке квартиры

Yangi bino joylashgan joy
Zangiata, O‘zbekiston
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Denov, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК Ulug’ House Residence
Juma, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК Sohil bo'yi
Urgench, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
ЖК Istanbul city
Zangiata, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Yangiiul, O‘zbekiston
dan
7,50M soʻm
Quruvchi: TALL HAUSES
Uzun uylar LCD « Baxt » da arzon narxlarda to'liq ta'mirlangan kvartiralarni taklif etadi. Yangiyol shahrida, rivojlangan infratuzilmada joylashgan, to'liq ta'mirlangan kvartiraning 1 kvadrat metrining narxi 7550 ming so'mdan boshlanadi. Kvartiralarda quyidagi imkoniyatlar mavjud:  1 xona 41 - 55 m ²  2-xona 57 - 71 m ² LCD afzalliklari: 9 qavatli g'ishtli uylar 24 oygacha foizsiz to'lovlar. Yaxshi rivojlangan infratuzilma Tayyor kvartiralarni ta'mirlash Bolalar maydonchasi Bizning xonadonlarimiz energiya samaradorligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish va sizning qulayligingiz va tejashingizni maksimal darajada oshirish uchun barqaror qurilish texnikasini o'z ichiga oladi. Biz yangi uy sotib olish muhim qaror ekanligini tushunamiz va mijozlarimizga to'siqsiz sotib olish tajribasini taqdim etishga sodiqmiz. Moliyalashtirishning bir qator imkoniyatlari mavjud bo'lib, biz o'z uyingiz haqidagi orzuingizni ro'yobga chiqarishda yordam beradigan nufuzli moliya institutlari bilan yaqindan ishlaymiz. – kompleksini etkazib berish muddati 2024 yil 3-chorak.
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Fergana City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: POYTAXT MAVZESI
Zumrad turar-joy majmuasi  LCD « Zumrad ” ning afzalliklaridan biri bu shahar markazida joylashganligi. Turar-joy kompleks parklari yaqinida, do'konlar, supermarketlar, kafelar, kasalxonalar, dorixonalar va boshqalar. Sizga tom ma'noda « kerak bo'lgan hamma narsa »!  « Zumrad » turar-joy majmuasida kichik aholi uchun infratuzilishga alohida e'tibor beriladi. Majmua hududida rivojlanish dasturlari va maktabga tayyorgarlik bilan zamonaviy shahar bolalar bog'chasini qurish rejalashtirilgan. Har doim katta ikki qavatli kvartirani orzu qilarmidingiz? Zumrad LCD tushlarni amalga oshiradi  Endi siz Fergana markazidagi eng yaxshi turar-joy majmuasida katta pentxaus egasi bo'lishingiz mumkin! Bolderni fantaziya qiling! 3,4 metr balandlikdagi gipslangan devorlar va shiftlar sizning har qanday fikringizni qabul qiladi « Zumrad ” turar-joy majmuasidagi xonadonlar sizni shovqin, shashka, sovuq va namlikdan himoya qiladigan yuqori sifatli plastik derazalar bilan jihozlangan. LCD « Zumrad » - eng yaxshisini qidiruvchilar uchun! Bizning manzilimiz: g. Fergana, B. Marginoniy va Boburni kesib o'tish. Manzil: Dilobar kafesi.
Turar-joy majmuasi Nest one
Turar-joy majmuasi Nest one
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 33 m²
1 ob'ekt 1
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: UPM
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.