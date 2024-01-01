Важно, чтобы ваша квартира была современной и удобной, если вы хотите жить прекрасной жизнью. В жилом комплексе “Istanbul city” вы сможете насладиться преимуществами жизни в центре города. Этот комплекс имеет площадь 80 000 м², что позволяет назвать это место новым современным городом. Основная цель строительной компании - создать условия, чтобы жители могли найти все удобства в самом комплексе, не покидая территорию. Также вокруг дома есть школа и детский сад. 20 - этажные дома построены таким образом, чтобы квартиры получали максимум естественного света в течение дня.



Инфраструктура ЖК “Istanbul city”

Комплекс расположен в районе Яккасарай и имеет самую необходимую инфраструктуру для жителей. В непосредственной близости от дома находится семейный ресторан, супермаркет Корзинка, общеобразовательная школа, частный детский сад, салон красоты и мечеть.



Дорожки во дворе красиво оформлены для комфортной прогулки или езды на велосипеде. Во дворе также можно увидеть современную детскую площадку. Кроме того, была создана workout зона, чтобы жители могли заботиться о своем здоровье. Вы можете разместить свои автомобили на одной из открытых или закрытых парковок и убедиться, что они в безопасности.



Квартиры ЖК “Istanbul city”

1, 2, 3, 4 и 5 - комнатные квартиры передаются владельцам в виде готового ремонта. У вас есть возможность воспользоваться 18 - месячной рассрочкой при покупке квартиры