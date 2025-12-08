Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111

ID: 111111
Район: Яккасарайский
Адрес: Ж/К MODERA TOWERS, улица Шота Руставели
Ориентир: Россия гостиница
Кол-во комнат: 1/2
Этаж: 10
Этажность: 25
Площадь: 29.16 м²
Ремонт: Коробка
Тип постройки: новостройка
Ипотека : нет!!!
Кадастр: есть !!!
Инфраструктура: зелёная зона, детская площадка, беседки, 3-х уровневый подземный паркинг, охраняемый двор 24/7
Поможем продать, купить или сдать недвижимость быстро и выгодно.
Полное юридическое сопровождение, проверенные объекты, индивидуальный подход.
Экономим ваше время и обеспечиваем безопасность сделки.
Обращайтесь — подберем лучшее решение для вас.