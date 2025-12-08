  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,000
;
7
ID: 32951
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яккасарайский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit

Kompleks haqida

ID: 111111

Район: Яккасарайский
Адрес: Ж/К MODERA TOWERS, улица Шота Руставели
Ориентир: Россия гостиница

Кол-во комнат: 1/2
Этаж: 10
Этажность: 25
Площадь: 29.16 м²

Ремонт: Коробка
Тип постройки: новостройка
Ипотека : нет!!!
Кадастр: есть !!!

Инфраструктура: зелёная зона, детская площадка, беседки, 3-х уровневый подземный паркинг, охраняемый двор 24/7

Поможем продать, купить или сдать недвижимость быстро и выгодно.
Полное юридическое сопровождение, проверенные объекты, индивидуальный подход.
Экономим ваше время и обеспечиваем безопасность сделки.
Обращайтесь — подберем лучшее решение для вас.

Joylashuvi xaritada

ta'lim
sog'liqni saqlash

