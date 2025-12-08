Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111

ID: 111111



Район: Яккасарайский

Адрес: Ж/К MODERA TOWERS, улица Шота Руставели

Ориентир: Россия гостиница



Кол-во комнат: 1/2

Этаж: 10

Этажность: 25

Площадь: 29.16 м²



Ремонт: Коробка

Тип постройки: новостройка

Ипотека : нет!!!

Кадастр: есть !!!



Инфраструктура: зелёная зона, детская площадка, беседки, 3-х уровневый подземный паркинг, охраняемый двор 24/7



Поможем продать, купить или сдать недвижимость быстро и выгодно.

Полное юридическое сопровождение, проверенные объекты, индивидуальный подход.

Экономим ваше время и обеспечиваем безопасность сделки.

Обращайтесь — подберем лучшее решение для вас.