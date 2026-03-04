  1. Realting.uz
  Turar-joy majmuasi Ofiyat Residence Бизнес-класс продажа квартир Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Turar-joy majmuasi Ofiyat Residence Бизнес-класс продажа квартир Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$70,870
2
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район
  • Manzil
    Alat ulica

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Kompleks haqida

🏗 Ofiyat Residence | Kayan
Жилой комплекс бизнес-класса, где роскошь встречается с технологиями. Идеальное решение для тех, кто хочет заехать в квартиру без лишней пыли и долгого ремонта — квартиры сдаются в формате White Box!

📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н.
Мечеть Ислом Ота (5 мин), Рисовый базар (12 мин).
Метро Ташкент (7 мин), Северный вокзал (8 мин), Парк Ашхабад (15 мин).
Сад №345 и Музыкальная школа №17 в шаговой доступности.

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 15 этажей
Срок сдачи: I Квартал 2026 г. (Первая очередь — совсем скоро!)
Удобства: Современный подземный паркинг на 200 мест с умными шлагбаумами. Преимущества отделки White Box: В стоимость уже включено: Предчистовая штукатурка и стяжка пола. Теплый пол в 4-х зонах (прихожая, санузел, кухня, зоны под окнами). Разводка электрики и сантехники + двухконтурный котел и радиаторы. Умная входная дверь и премиальные алюминиевые панорамные окна.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 862 544 312 до 2 194 798 216 сум.

🔥 Специальные скидки:
 18% — при 100% оплате

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Kontaktlarni ko'rsatish
