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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
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4
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Kompleks haqida

ЖК SARTEPO.

Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка. 
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.

Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Navoiy, O‘zbekiston
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Quruvchi: MUTAVALLI CITY
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства. Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании
Turar-joy majmuasi NRG "Park"
Turar-joy majmuasi NRG "Park"
Navoiy, O‘zbekiston
dan
1,41B soʻm
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: NRG
Дизайн NRG Park формирует неповторимый образ современного жилого комплекса. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства, лежат в основе высокого уровня комфорта жилого комплекса. Здесь технологии, стиль и экологичность существуют в единстве с природой, а жизнь за порогом квартиры только начинается, отдаваясь эхом в свежести деревьев и зелени. Характерная особенность жилого комплекса - продуманность во всем. Дом станет образцом новой, спокойной, комфортной жизни в парковой зоне, обогащая всех будущих жильцов свежим и чистым воздухом. Элегантный комплекс, разместившийся на благоустроенной озелененной территории, радует глаз. Продуманное освещение дарит окружающему пространству уют и придает теплоту, а авторский ландшафт делает этот проект по-настоящему завершенным и уникальным. Обилие зелени, наличие зон для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки – само по себе огромное преимущество.