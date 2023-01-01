  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.

Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.

Sabzavot, O‘zbekiston
dan
8,62M soʻm
;
13
Kontaktlarni ko'rsatish
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Продаются Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2  на Юнусабаде 17-квартал 700 у.е. за м2

Новостройка на Розе ветров, в данном месте по многолетним наблюдениям.

- Продуманная парковка: 1- наземная; 2-двухуровневая подземная

- 2 лифта (грузовой; пассажирский)

- Просторные подъезды: 4 квартир в подъезде

- Лифты поднимаются с -2 этажа до 11 этажа

- Монолитное строение; перегородки из газосиликатного-блока

- От застройщика: входная железная дверь; рамы; окна; счётчики (воды, света, газа);

двухконтурный котёл

Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год

Цена: 700 у.е. за 1 м2

Подробнее:

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolit
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
11
Yangi bino joylashgan joy
Sabzavot, O‘zbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} UZS
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} UZS
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Zarafshan, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК "Атмосфера"
Motrit, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Uchquduq, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Sabzavot, O‘zbekiston
dan
8,62M soʻm
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi.
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi "Келажак Уйлари"
Turar-joy majmuasi "Келажак Уйлари"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: ООО New world med"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Kvartira binosi ЖК Ko'ksaroy
Kvartira binosi ЖК Ko'ksaroy
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома. Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Kvartira binosi ЖК "Самарканд сервис плюс"
Kvartira binosi ЖК "Самарканд сервис плюс"
Motrit, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный