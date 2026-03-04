Turar-joy majmuasi Botanika 1 продажа квартир Премиум-класс Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

🏗 Botanika 1 | Uyg'onish davri binosi
Nufuzli Mirzo-Ulug'bek tumanidagi Premium toifadagi turar-joy majmuasi. Jabhasi gazlangan bloklardan yasalgan monolit bino mustahkamlik, sukunat va energiya samaradorligining ideal kombinatsiyasidir.
📍 Manzil: Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani.
Botanika bog'i va Toshkent hayvonot bog'i piyoda masofada joylashgan.
Vestminster xalqaro maktabi, Inha universiteti.
"Lokomotiv" bog'i kechki sayr uchun.
"Buyuk Ipak Yo'li" metrosi - mashinada 7 daqiqa.
🏢 Kompleks haqida:
Sinf: Premium
Qavatlar soni: 10 qavat
Tugash sanasi: 2026 yil IV chorak
Imkoniyatlar: 3 metrdan balandlik - maksimal joy va yorug'lik! Er osti va yer usti to'xtash joyi.
🔑 Mavjud sxemalar: 1, 2 va 3 xonali kvartiralar.
💰 Narxi: 936 000 000 dan 1 728 000 000 so‘mgacha.
🔥 Maxsus chegirmalar (har m² uchun):
900 000 sum/m² - 100% to'lov bilan
700 000 sum/m² - 50% to'lov bilan
500 000 sum/m² - 30% to'lov bilan