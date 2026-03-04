Turar-joy majmuasi Botanika 1 продажа квартир Премиум-класс Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

  1. Realting.uz
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76,905
2
ID: 34026
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    10

Kompleks haqida

🏗 Botanika 1 | Uyg'onish davri binosi
Nufuzli Mirzo-Ulug'bek tumanidagi Premium toifadagi turar-joy majmuasi. Jabhasi gazlangan bloklardan yasalgan monolit bino mustahkamlik, sukunat va energiya samaradorligining ideal kombinatsiyasidir.

📍 Manzil: Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani.
Botanika bog'i va Toshkent hayvonot bog'i piyoda masofada joylashgan.
Vestminster xalqaro maktabi, Inha universiteti.
"Lokomotiv" bog'i kechki sayr uchun.
"Buyuk Ipak Yo'li" metrosi - mashinada 7 daqiqa.

🏢 Kompleks haqida:
Sinf: Premium
Qavatlar soni: 10 qavat
Tugash sanasi: 2026 yil IV chorak
Imkoniyatlar: 3 metrdan balandlik - maksimal joy va yorug'lik! Er osti va yer usti to'xtash joyi. 

🔑 Mavjud sxemalar: 1, 2 va 3 xonali kvartiralar.
💰 Narxi: 936 000 000 dan 1 728 000 000 so‘mgacha.

🔥 Maxsus chegirmalar (har m² uchun):
900 000 sum/m² - 100% to'lov bilan
700 000 sum/m² - 50% to'lov bilan
500 000 sum/m² - 30% to'lov bilan

Toshkent, Oʻzbekiston
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
