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ЖК «OSUDA HAYOT»,

Qoqand City, O‘zbekiston
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Viloyat
    Farg'ona Viloyati
  • Shahar
    Коканд

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2024
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Kompleks haqida

ЖК «OSUDA HAYOT»,

 

Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.

 

Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.

 

Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.

 

У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.

Yangilangan: 27/08/24

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ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
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VOSTOCHNIY ELEMENT
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Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
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Talab bo'yicha narx
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 19-этажный "Brilliant CityAC" возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "Brilliant CityAC" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "Brilliant CityAC". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. С "BRILLIANT CITY" в качестве вашего надежного партнера по строительству вы можете быть уверены в исключительном мастерстве и тщательном внимании к деталям в каждом аспекте вашего нового дома. Выбирайте «Brilliant CityAC» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «Brilliant CityAC» станет местом, где ваши мечты обретут свое предназначение. Добро пожаловать в "Brilliant CityAC", где сбываются мечты и меняется современная жизнь.21:59      
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ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
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ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "Oqtepa"
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Talab bo'yicha narx
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.  ЖК "Oqtepa"  ведущая строительная компания в г.Карши, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.  Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.  Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «ЖК Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.   Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
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