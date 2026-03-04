Turar-joy majmuasi Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)

  1. Realting.uz
Kibray, Oʻzbekiston
dan
$39,931
;
2
ID: 34025
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Viloyat
    Toshkent viloyati
  • Tuman
    Кибрайский район
  • Shahar
    Кибрай
  • Manzil
    Shodlik kochasi

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    10

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli

Kompleks haqida

🏗 Alandalus | Renaissance Building
Идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и спокойствием пригорода. Комплекс расположен в активно развивающемся районе «Новый Узбекистан» и привлекает внимание своим светлым, современным фасадом.

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай.
Развитый район — школа №9, аптеки, больницы и магазины в непосредственной близости.
Удобные подъездные пути для автомобилей и быстрый выезд в город.

🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 10 этажей
Срок сдачи: I Квартал 2026 г. (Скоро сдача!)
Удобства: Стены из газоблока, автономное отопление, IP-домофония, закрытая территория с ландшафтным дизайном, пешеходными аллеямиб зонами отдыха., cобственный детский сад и спортивный зал прямо в комплексе. Подземная и надземная стоянка для жителей и гостей. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение 24/7.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 486 000 000 до 1 272 000 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
900 000 сум/м² — при 100% оплате
700 000 сум/м² — при 50% оплате
500 000 сум/м² — при 30% оплате

Joylashuvi xaritada

Kibray, Oʻzbekiston
Ipoteka kalkulyatori

Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
