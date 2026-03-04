Turar-joy majmuasi Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)

🏗 Alandalus | Renaissance Building

Идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и спокойствием пригорода. Комплекс расположен в активно развивающемся районе «Новый Узбекистан» и привлекает внимание своим светлым, современным фасадом.

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай.

Развитый район — школа №9, аптеки, больницы и магазины в непосредственной близости.

Удобные подъездные пути для автомобилей и быстрый выезд в город.

🏢 О комплексе:

Класс: Комфорт

Этажность: 10 этажей

Срок сдачи: I Квартал 2026 г. (Скоро сдача!)

Удобства: Стены из газоблока, автономное отопление, IP-домофония, закрытая территория с ландшафтным дизайном, пешеходными аллеямиб зонами отдыха., cобственный детский сад и спортивный зал прямо в комплексе. Подземная и надземная стоянка для жителей и гостей. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение 24/7.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 486 000 000 до 1 272 000 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):

900 000 сум/м² — при 100% оплате

700 000 сум/м² — при 50% оплате

500 000 сум/м² — при 30% оплате