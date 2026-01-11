Turar-joy majmuasi "Mirabad Residence"

Mirabad Residence — qulaylik, strategik joylashuv va shahar hayotining qulayligini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha puxta o‘ylangan arxitektura va obodonlashtirilgan hududga ega shinam yashash muhitini taklif etadi — kundalik qulaylik va oilaviy osoyishtalik uchun ideal tanlov.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy uslubda, funksionallik va shahar muhiti bilan uyg‘unlikka urg‘u berilgan holda loyihalashtirilgan.
Fasadlarning sodda chiziqlari, och ranglar va puxta ishlangan arxitektura yechimlari markaziy hududning dinamik muhitiga mos keladigan jozibali tashqi ko‘rinishni yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: komfort
Qurilish turi: monolit + gazoblok
Keng va yorug‘ kvartiralar
Oilaviy hayot uchun moslashtirilgan puxta rejalashtirilgan kvartiralar
Qurilish materiallarining yuqori sifat standartlari
Majmua zamonaviy oilaning turli ehtiyojlariga moslashadigan qulay uy-joylarni taklif etadi.
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Majmuaning kirish zonalari aholining qulayligi va shinamligi asosida bezatilgan. Puxta rejalashtirilgan xoll va umumiy hududlar kundalik harakatlanish uchun yoqimli muhit yaratadi, zamonaviy liftlar esa qavatlarga qulay chiqishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli hududi osoyishta yashashga mo‘ljallangan:
obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari
bolalar maydonchalari
yashil hududlar va ko‘kalamzorlashtirish
dam olish va muloqot joylari
xavfsiz yopiq hudud
Bunday muhit majmua ichida shinamlik va xotirjamlik hissini shakllantiradi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholining maksimal qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
yer osti yoki yer usti avtoturargoh
avtomobillar uchun maxsus joylar
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
xavfsizlik tizimlari va videokuzatuv
Bu yechimlar kundalik hayotni yanada qulay va xavfsiz qiladi.
📍 Lokatsiya
Mirabad Residence turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Mirobod tumanida, shaharning markaziy qismida joylashgan va rivojlangan infratuzilmaga ega.
Yurish masofasida do‘konlar, maktablar, jamoat transporti bekatlari va boshqa shahar infratuzilma obyektlari mavjud bo‘lib, bu shahar bo‘ylab qulay harakatlanish va muhim maskanlarga tez yetib borishni ta’minlaydi.