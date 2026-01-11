  1. Realting.uz
  Yangi binolar
  Turar-joy majmuasi "Mirabad Residence"

Turar-joy majmuasi "Mirabad Residence"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$25,808
dan
$968/m²
;
10
ID: 33947
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Mirabad Residence — qulaylik, strategik joylashuv va shahar hayotining qulayligini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha puxta o‘ylangan arxitektura va obodonlashtirilgan hududga ega shinam yashash muhitini taklif etadi — kundalik qulaylik va oilaviy osoyishtalik uchun ideal tanlov.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy uslubda, funksionallik va shahar muhiti bilan uyg‘unlikka urg‘u berilgan holda loyihalashtirilgan.
Fasadlarning sodda chiziqlari, och ranglar va puxta ishlangan arxitektura yechimlari markaziy hududning dinamik muhitiga mos keladigan jozibali tashqi ko‘rinishni yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: komfort

  • Qurilish turi: monolit + gazoblok

  • Keng va yorug‘ kvartiralar

  • Oilaviy hayot uchun moslashtirilgan puxta rejalashtirilgan kvartiralar

  • Qurilish materiallarining yuqori sifat standartlari

Majmua zamonaviy oilaning turli ehtiyojlariga moslashadigan qulay uy-joylarni taklif etadi.

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Majmuaning kirish zonalari aholining qulayligi va shinamligi asosida bezatilgan. Puxta rejalashtirilgan xoll va umumiy hududlar kundalik harakatlanish uchun yoqimli muhit yaratadi, zamonaviy liftlar esa qavatlarga qulay chiqishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli hududi osoyishta yashashga mo‘ljallangan:

  • obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari

  • bolalar maydonchalari

  • yashil hududlar va ko‘kalamzorlashtirish

  • dam olish va muloqot joylari

  • xavfsiz yopiq hudud

Bunday muhit majmua ichida shinamlik va xotirjamlik hissini shakllantiradi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholining maksimal qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • yer osti yoki yer usti avtoturargoh

  • avtomobillar uchun maxsus joylar

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • xavfsizlik tizimlari va videokuzatuv

Bu yechimlar kundalik hayotni yanada qulay va xavfsiz qiladi.

📍 Lokatsiya

Mirabad Residence turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Mirobod tumanida, shaharning markaziy qismida joylashgan va rivojlangan infratuzilmaga ega.

Yurish masofasida do‘konlar, maktablar, jamoat transporti bekatlari va boshqa shahar infratuzilma obyektlari mavjud bo‘lib, bu shahar bo‘ylab qulay harakatlanish va muhim maskanlarga tez yetib borishni ta’minlaydi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, …
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Navoiy, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
LCD ATU “Business Fundament” kompaniyasining ajoyib turar-joy majmuasi “ATU”ga xush kelibsiz. Navoiy viloyatida joylashgan “ATU” zamonaviy va qulay yashash tajribasini taklif etadi. Besh qavatli turar-joy majmuasidan iborat "ATU", – Navoiy shahridan yangi uy yoki kvartira qidirayotganlar uch…
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "O`z Zamin"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Благоустройство Ландшафтный двор Игровые площадки Зоны отдыха Workout-зоны Готовый ремонт Ремонт в подарок до конца февраля Входная дверь с двумя замками Межкомнатные двери МДФ Ламинат Отштукатуренные и покрашенные стены Натяжной потолок Кафель в санузле Сантехника в туале…
