  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "NUR"

Turar-joy majmuasi "NUR"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$45,262
dan
$1,813/m²
;
4
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33960
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Metro
    Abdulla Qodirii (~ 700 m)
  • Metro
    Hamid Olimjon (~ 800 m)
  • Metro
    Minor (~ 700 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    17

Kompleks haqida

Nur — Toshkent shahrida joylashgan komfort toifadagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, osoyishtalik va shahar hayotining shinam muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirishlar va obodonlashtirilgan hududni o‘zida mujassam etib, qulaylik kundalik hayotning bir qismiga aylangan makonni yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, soddalik va funksionallikka alohida e’tibor qaratilgan holda amalga oshirilgan.
Saranjom fasadlar, uyg‘un nisbatlar va zamonaviy qurilish yechimlari majmuaga estetik tashqi ko‘rinish bag‘ishlab, loyihaning dolzarbligini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

Turar joy sinfi: biznes

Zamonaviy turar joy qurilishi formati

Funktsional va qulay rejalashtirishlar

Makonlardan oqilona foydalanish

Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Majmuada saranjom bezatilgan va qulay tarzda tashkil etilgan zamonaviy kirish guruhlari ko‘zda tutilgan.
To‘siqsiz muhit bolali oilalar va keksalar uchun erkin va qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:

yopiq hudud

obodonlashtirilgan ichki hovli

bolalar maydonchalari

sayr qilish zonalari

dam olish joylari

videokuzatuv tizimi

Bunday yondashuv majmua ichida osoyishta muhit va uy shinamligi hissini yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

avtoturargoh joylari

zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

dam olish uchun umumiy hududlar

kundalik qulaylik uchun mo‘ljallangan makonlar

📍 Joylashuv

Nur turar joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha sharoitlar mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,582
Turar-joy majmuasi ЖК "Карасарай"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,121
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК "Атмосфера"
Karasu, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "NUR"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$45,262
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44,697
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–60 m²
49 ko'chmas mulk ob'ektlari 49
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной ста…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 59.6
42,684 – 94,654
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,102
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Toshkentdagi yangi bino – Musaffo Musaffo – turar-joy majmuasi zamonaviy qulayliklar tabiiy go'zallik bilan uchrashadigan ideal yashash joyidir. Yunusobod tumanida joylashgan biznes-klass majmuasi alohida, zamonaviy shaharcha tashkil etadi. U 127 000 kvadrat metr obodonlashtirilgan hududda …
Quruvchi
ART HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ART HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "NUR"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$75,698
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя…
Quruvchi
Namuna Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Namuna Development
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish