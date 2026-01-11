Turar-joy majmuasi "NUR"

Nur — Toshkent shahrida joylashgan komfort toifadagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, osoyishtalik va shahar hayotining shinam muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirishlar va obodonlashtirilgan hududni o‘zida mujassam etib, qulaylik kundalik hayotning bir qismiga aylangan makonni yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, soddalik va funksionallikka alohida e’tibor qaratilgan holda amalga oshirilgan.
Saranjom fasadlar, uyg‘un nisbatlar va zamonaviy qurilish yechimlari majmuaga estetik tashqi ko‘rinish bag‘ishlab, loyihaning dolzarbligini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Turar joy sinfi: biznes
Zamonaviy turar joy qurilishi formati
Funktsional va qulay rejalashtirishlar
Makonlardan oqilona foydalanish
Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Majmuada saranjom bezatilgan va qulay tarzda tashkil etilgan zamonaviy kirish guruhlari ko‘zda tutilgan.
To‘siqsiz muhit bolali oilalar va keksalar uchun erkin va qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
obodonlashtirilgan ichki hovli
bolalar maydonchalari
sayr qilish zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday yondashuv majmua ichida osoyishta muhit va uy shinamligi hissini yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish uchun umumiy hududlar
kundalik qulaylik uchun mo‘ljallangan makonlar
📍 Joylashuv
Nur turar joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha sharoitlar mavjud.