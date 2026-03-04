  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi Продажа квартир Uchtepa Residence | Комфорт-класс 3-4 ком. квартиры в Учтепе

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$82,163
;
2
ID: 34021
Realtingda yangi bino identifikatori
In CRM: 2
Kompaniya veb-saytida yangi binoning identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Учтепинский район
  • Manzil
    9

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

🏗 Uchtepa Residence | Median Development
Современный квартал для вашей семьи! Белоснежный фасад, закрытая территория 1 500 м² и продуманная инфраструктура в самом сердце Учтепы.

📍 Локация: г. Ташкент, Учтепинский р-н.
УзГУ — 5 мин на авто.
Рынок Фархад — 4 остановки.
Школы и сады — в радиусе 500м.

🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 9 этажей
Срок сдачи: II Квартал 2026 г.
Удобства: Подземный/наземный паркинг, минимаркет, Workout-зоны и видеонаблюдение 24/7.

🔑 Доступные планировки: 3-х и 4-х комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 999 995 620 до 1 551 910 760 сум.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

