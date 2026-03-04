Turar-joy majmuasi Продажа квартир Uchtepa Residence | Комфорт-класс 3-4 ком. квартиры в Учтепе

🏗 Uchtepa Residence | Median Development
Современный квартал для вашей семьи! Белоснежный фасад, закрытая территория 1 500 м² и продуманная инфраструктура в самом сердце Учтепы.
📍 Локация: г. Ташкент, Учтепинский р-н.
УзГУ — 5 мин на авто.
Рынок Фархад — 4 остановки.
Школы и сады — в радиусе 500м.
🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 9 этажей
Срок сдачи: II Квартал 2026 г.
Удобства: Подземный/наземный паркинг, минимаркет, Workout-зоны и видеонаблюдение 24/7.
🔑 Доступные планировки: 3-х и 4-х комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 999 995 620 до 1 551 910 760 сум.