Turar-joy majmuasi Продажа квартир Uchtepa Residence | Комфорт-класс 3-4 ком. квартиры в Учтепе

🏗 Uchtepa Residence | Median Development

Современный квартал для вашей семьи! Белоснежный фасад, закрытая территория 1 500 м² и продуманная инфраструктура в самом сердце Учтепы.

📍 Локация: г. Ташкент, Учтепинский р-н.

УзГУ — 5 мин на авто.

Рынок Фархад — 4 остановки.

Школы и сады — в радиусе 500м.

🏢 О комплексе:

Класс: Комфорт

Этажность: 9 этажей

Срок сдачи: II Квартал 2026 г.

Удобства: Подземный/наземный паркинг, минимаркет, Workout-зоны и видеонаблюдение 24/7.

🔑 Доступные планировки: 3-х и 4-х комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 999 995 620 до 1 551 910 760 сум.