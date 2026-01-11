Turar-joy majmuasi "Shoxsaroy Residence"

Shoxsaroy Residence — Toshkentda joylashgan komfort sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayotining qulayligi, funksionalligi va kundalik yashashdagi tinch muhitni qadrlovchilar uchun mo‘ljallangan. Loyiha zamonaviy me’moriy yechimlar, turli kvartira rejalari va rivojlangan infratuzilmani birlashtirib, kundalik hayot uchun qulay va maroqli muhit yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy me’moriy uslubda qurilgan bo‘lib, uyg‘unlik va amaliyotga e’tibor qaratilgan. Zamonaviy fasadlar va silliq chiziqlar Shoxsaroy Residenceni estetik ko‘rinishga ega qilgan va u Sergeli tumanining shahar landshaftiga organik tarzda moslashgan.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort
Qavatlar soni: 9
Qurilish turi: karkas-blok
Kvartira ta’miri: toza holat (clean finish)
Shift balandligi: taxminan 3 m
Rejalar: oilaviy va individual yashash uchun turli variantlar
🏢 Ichki qulayliklar
Zamonaviy va qulay kirish zonalari
Keng va yorug‘ holl
Liftsiz qulay harakat va navigatsiya
Avtomobillar uchun yer osti va yer usti avtoturargoh
Birinchi qavatlarda savdo va xizmat ko‘rsatish joylari
🌿 Tashqi muhit va obodonlashtirish
Ichki hovli va yashil maydonlar
Sayr qilish yo‘laklari va dam olish joylari
Bolalar va sport maydonchalari
Aholi uchun muloqot va dam olish zonalari
Bu tartib majmua hududida xavfsiz, tinch va qulay yashash muhitini ta’minlaydi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Yer osti va yer usti avtoturargoh
Savdo va kundalik xizmatlar uchun zonalar
Transportga qulaylik va rivojlangan atrof-muhit
📍 Joylashuv
Shoxsaroy Residence Sergeli tumanida, rivojlangan infratuzilmaga ega hududda joylashgan. Yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, do‘konlar, tibbiy muassasalar va boshqa shahar infratuzilma obyektlari mavjud. Shahar markaziga yaqin bo‘lishiga qaramay, majmua yashil zonalar bilan o‘ralgan bo‘lib, shovqinni kamaytiradi va tinch yashash muhiti yaratadi.