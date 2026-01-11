  1. Realting.uz
  Turar-joy majmuasi "Shoxsaroy Residence"

Turar-joy majmuasi "Shoxsaroy Residence"

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
2
ID: 33968
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Sirgali Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Shoxsaroy Residence — Toshkentda joylashgan komfort sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayotining qulayligi, funksionalligi va kundalik yashashdagi tinch muhitni qadrlovchilar uchun mo‘ljallangan. Loyiha zamonaviy me’moriy yechimlar, turli kvartira rejalari va rivojlangan infratuzilmani birlashtirib, kundalik hayot uchun qulay va maroqli muhit yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy me’moriy uslubda qurilgan bo‘lib, uyg‘unlik va amaliyotga e’tibor qaratilgan. Zamonaviy fasadlar va silliq chiziqlar Shoxsaroy Residenceni estetik ko‘rinishga ega qilgan va u Sergeli tumanining shahar landshaftiga organik tarzda moslashgan.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort

  • Qavatlar soni: 9

  • Qurilish turi: karkas-blok

  • Kvartira ta’miri: toza holat (clean finish)

  • Shift balandligi: taxminan 3 m

  • Rejalar: oilaviy va individual yashash uchun turli variantlar

🏢 Ichki qulayliklar

  • Zamonaviy va qulay kirish zonalari

  • Keng va yorug‘ holl

  • Liftsiz qulay harakat va navigatsiya

  • Avtomobillar uchun yer osti va yer usti avtoturargoh

  • Birinchi qavatlarda savdo va xizmat ko‘rsatish joylari

🌿 Tashqi muhit va obodonlashtirish

  • Ichki hovli va yashil maydonlar

  • Sayr qilish yo‘laklari va dam olish joylari

  • Bolalar va sport maydonchalari

  • Aholi uchun muloqot va dam olish zonalari

Bu tartib majmua hududida xavfsiz, tinch va qulay yashash muhitini ta’minlaydi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Yer osti va yer usti avtoturargoh

  • Savdo va kundalik xizmatlar uchun zonalar

  • Transportga qulaylik va rivojlangan atrof-muhit

📍 Joylashuv

Shoxsaroy Residence Sergeli tumanida, rivojlangan infratuzilmaga ega hududda joylashgan. Yaqin atrofda maktablar, bolalar bog‘chalari, do‘konlar, tibbiy muassasalar va boshqa shahar infratuzilma obyektlari mavjud. Shahar markaziga yaqin bo‘lishiga qaramay, majmua yashil zonalar bilan o‘ralgan bo‘lib, shovqinni kamaytiradi va tinch yashash muhiti yaratadi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Shoxsaroy Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
