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ЖК "OLD CITY"

Andijan, O‘zbekiston
dan
5,90M soʻm
;
3
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Parametrlar Parametrlar
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Kompleks haqida

Жилой комплекс в центре города.

 

Это первый проект в городе Андижане

 

Название:  ЖК OLD CITY

Цена: от 7 200 000 сум

Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата

Количество этажей: 10-16 этажный

Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м

Закрытая территория

Охраняемый двор

Детский сад

 

Описание:

 

О жилом комплексе

 

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. 

 

Развлечения на территории жилого комплекса

 

На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.

 

Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"

 

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.

Ob'ekt parametrlari
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
10
Yangi bino joylashgan joy
Andijan, O‘zbekiston

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Talab bo'yicha narx
Qurilish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich yakunlanib, 2 blok foydalanishga topshirildi, ikkinchi bosqichda 10 qavatli bino qurilmoqda, 2022 yilning 4-choragida topshiriladi. Uchinchi bosqich qurilmoqda, ob'ekt 2024 yilning 2-choragida topshiriladi.   . To'lov turlari: 100% toʻlov  To'lov 48 oyga. PV 25-30% Kvartira narxiga quyidagilar kiradi:  Qo'pol ta'mirlar  Ichki bo'limlar aerokrot  Metal kirish eshigi   Akfa windows 2 konturli qozon  Fasad va tashqi ko'rinish: Suyuq travertin
Quruvchi
Oltin Baliq
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Quruvchi
Oltin Baliq
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. “Highttown City” turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo‘yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo‘ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Uy-joy majmuasida 1500 ta xonadon va 1000 ta avtoturargoh boʻladi. Maydon 5 gektar. Har bir kirishda 4 ta xonadon va 2 ta lift boʻladi.   Hozirda 20 ta kvartira maxsus taklif asosida sotuvga qoʻyilgan. Kv.m uchun $750. faqat 100% toʻlov bilan. 24 oyga boʻlib-boʻlib sotib olish mumkin. Minimal dastlabki to'lov 30% Oldindan toʻlovsiz xarid qila olmaysiz   Juda rivojlangan infratuzilma: Bolalar maydonchalari, sport maydonchalari, 24/7 video kuzatuv, yopiq maydon.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Zenit
Kvartira binosi ЖК Zenit
Tashkent district, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Zenit — LCD - bu zamonaviy dizayn, yuqori sifatli qurilish va qulay yashash sharoitlarini birlashtirgan taxminan 10 gektar maydonda joylashgan yangi turar-joy majmuasi. Zenit LCD displeyda har bir kishi qulay joydan tortib kvartiralarning batafsil rejasi, avtoturargoh mavjudligi, park maydoni va yashil landshaftlari bo'lgan xavfsiz va qulay hududgacha kerakli narsalarni topishi mumkin, shuningdek, majmuaning bo'lajak aholisini faol dam olish uchun bolalar va sport maydonchalari. Turar-joy majmuasi shaharning dinamik rivojlanayotgan hududida, poytaxtning Yunusobod tumanidagi Yukori Korakamish ko'chasida joylashgan bo'lib, o'z aholisiga transport ayirboshlash joylari va metro, bog'lar, savdo markazlari, do'konlar va restoranlar va boshqalardan qulay foydalanish imkonini beradi, ehtiyojlaringizni qondirish, bu uydan uzoqda bo'lgan sayohatlarda vaqt va kuchni tejashga yordam beradi. Binoning jabhasi o'ziga xos zamonaviy uslubda bezatilgan bo'lib, uning o'ziga xos xususiyatlari - batafsil ixchamlik va inson uchun qulay muhit yaratish tamoyiliga sodiqlik. Loyiha barcha xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori sifatli materiallardan foydalanadi. Zenit shahridan kvartira sotib olayotganda, siz nafaqat o'rtacha narxda kvartira sotib olasiz, balki darhol toza qoplamali kvartiraga ega bo'lasiz, bu sizning byudjetingiz va vaqtingizni tejashga yordam beradi. Kompaniya 10 dan ortiq turdagi — 25 kvadrat metrdan 93 kvadrat metrgacha bo'lgan kvartiralarning keng tanlovini taklif qilishga tayyor. Bundan tashqari, ikki yilgacha bo'lgan qismlardan foydalanishingiz mumkin, buning uchun sizga faqat pasport kerak bo'ladi. Premier House —-dan Zenit turar-joy majmuasi kelajakdagi kvartirangiz uchun ajoyib tanlovdir.
Quruvchi
Premier House
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Quruvchi
Premier House
Aloqa tillari
Русский