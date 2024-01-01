Жилой комплекс в центре города.

Это первый проект в городе Андижане

Название: ЖК OLD CITY

Цена: от 7 200 000 сум

Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата

Количество этажей: 10-16 этажный

Квартиры от 56,5 - до 80,5 кв.м

Закрытая территория

Охраняемый двор

Детский сад

Описание:

О жилом комплексе

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.

Развлечения на территории жилого комплекса

На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.

Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.