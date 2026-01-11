Turar-joy majmuasi "Gardens"

Gardens — Toshkentda joylashgan Millennium House quruvchisi tomonidan barpo etilgan komfort sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi. Bu loyiha shahar infratuzilmasining qulayliklaridan voz kechmasdan, yashil, ekologik toza va tinch muhitda yashashni istaganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy me’moriy yechimlar, funksional kvartira rejalari va rivojlangan infratuzilmani uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Gardens loyihasi tabiat bilan uyg‘unlik va zamonaviy uslubni birlashtirishga asoslangan. Uylarda mustahkam keramik g‘isht ishlatiladi, arxitektura tafsilotlari esa estetik va bardoshli qiyofani yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort
Qavatlar soni: 9 gacha
Kvartira maydoni: ~38 dan ~68 m² gacha
Rejalar: qulay va funksional, oilaviy yashash uchun mos
Ta’mirlash: “qora ish” holatida, interyerni o‘z didingizga moslashtirish imkoniyati
Loyihani topshirish muddati: 2027 yil, ikkinchi chorak boshlanishi
🏡 Gardensda yashash konsepsiyasi
Loyiha qulaylik va ekologiyani birlashtiradi:
Mashinasiz yashil hovlilar va sayr yo‘laklari
Tinch tabiat muhiti va haqiqiy bog‘
Kichik daryo yaqinligi va ochiq havodagi dam olish zonalari
Sport va faol hordiq uchun maydonlar
Yaqin atrofdagi infratuzilma: maktablar, bolalar bog‘chalari, do‘konlar, klinika va transport bekatlari
🌿 Tashqi muhit va obodonlashtirish
Bolalar va sport maydonchalari
Yashil sayr yo‘laklari
Yerdan yuqoridagi avtomobil turargohi
Aholi uchun qulay dam olish va muloqot zonalari
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Shahar markazlariga transport orqali qulay yetib borish
Hududdagi rivojlangan ijtimoiy infratuzilma
Sotib olish shartlari moslashuvchan, quruvchi tomonidan to‘lovni bo‘lib-bo‘lib amalga oshirish imkoniyati
📍 Joylashuv
Gardens majmuasi Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Turkiston mikrorayonida joylashgan. Majmua yashil va tinch hududda bo‘lib, shaharga qulay yetib borish imkonini beradi. Yaqin atrofda asosiy infratuzilma obyektlari mavjud bo‘lib, oilaviy yashash uchun qulay muhit yaratadi.