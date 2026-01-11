Turar-joy majmuasi "Gardens"

  1. Realting.uz
Shurabazar, Oʻzbekiston
dan
$28,145
dan
$742/m²
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Viloyat
    Toshkent viloyati
  • Tuman
    Ташкентский район
  • Qishloq
    Шуробазар

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Gardens — Toshkentda joylashgan Millennium House quruvchisi tomonidan barpo etilgan komfort sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi. Bu loyiha shahar infratuzilmasining qulayliklaridan voz kechmasdan, yashil, ekologik toza va tinch muhitda yashashni istaganlar uchun mo‘ljallangan. Majmua zamonaviy me’moriy yechimlar, funksional kvartira rejalari va rivojlangan infratuzilmani uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.

Arxitektura konsepsiyasi

Gardens loyihasi tabiat bilan uyg‘unlik va zamonaviy uslubni birlashtirishga asoslangan. Uylarda mustahkam keramik g‘isht ishlatiladi, arxitektura tafsilotlari esa estetik va bardoshli qiyofani yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort

  • Qavatlar soni: 9 gacha

  • Kvartira maydoni: ~38 dan ~68 m² gacha

  • Rejalar: qulay va funksional, oilaviy yashash uchun mos

  • Ta’mirlash: “qora ish” holatida, interyerni o‘z didingizga moslashtirish imkoniyati

  • Loyihani topshirish muddati: 2027 yil, ikkinchi chorak boshlanishi

🏡 Gardensda yashash konsepsiyasi

Loyiha qulaylik va ekologiyani birlashtiradi:

  • Mashinasiz yashil hovlilar va sayr yo‘laklari

  • Tinch tabiat muhiti va haqiqiy bog‘

  • Kichik daryo yaqinligi va ochiq havodagi dam olish zonalari

  • Sport va faol hordiq uchun maydonlar

  • Yaqin atrofdagi infratuzilma: maktablar, bolalar bog‘chalari, do‘konlar, klinika va transport bekatlari

🌿 Tashqi muhit va obodonlashtirish

  • Bolalar va sport maydonchalari

  • Yashil sayr yo‘laklari

  • Yerdan yuqoridagi avtomobil turargohi

  • Aholi uchun qulay dam olish va muloqot zonalari

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Shahar markazlariga transport orqali qulay yetib borish

  • Hududdagi rivojlangan ijtimoiy infratuzilma

  • Sotib olish shartlari moslashuvchan, quruvchi tomonidan to‘lovni bo‘lib-bo‘lib amalga oshirish imkoniyati

📍 Joylashuv

Gardens majmuasi Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Turkiston mikrorayonida joylashgan. Majmua yashil va tinch hududda bo‘lib, shaharga qulay yetib borish imkonini beradi. Yaqin atrofda asosiy infratuzilma obyektlari mavjud bo‘lib, oilaviy yashash uchun qulay muhit yaratadi.

ta'lim
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar

