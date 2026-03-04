  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Bodomzor Бизнес-класса Юнусабад/ продажа квартир 1-4 комн.

Turar-joy majmuasi Bodomzor Бизнес-класса Юнусабад/ продажа квартир 1-4 комн.

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$71,756
;
2
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 34030
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Manzil
    Shivli Street, 18
  • Metro
    Bodomzor (~ 400 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Kompleks haqida

🏗 Bodomzor | Dream House
Жилой комплекс бизнес-класса в одном из самых востребованных районов города. Cовременный подход к комфорту: от высоких потолков до зарядок для электромобилей.

📍 Локация: г. Ташкент, Юнусабадский р-н (пересечение ул. Шивли и Ч. Айтматова).
Всего 10 минут пешком до станции метро Бодомзор.
Мечеть, парковые зоны и крупные торговые центры в шаговой доступности.

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 15, 16 и 17 этажей
Срок сдачи: III Квартал 2026 г.
Удобства: Монолитно-каркасная конструкция, стены из газоблока, автономное газовое отопление и высота потолков — 3.20 м! Концепция «Двор без машин»: Безопасное пространство для прогулок. Закрытая территория, умные шлагбаумы и видеонаблюдение 24/7. Современные детские площадки и уютные беседки.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 873 330 000 до 1 951 040 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
1 500 000 сум/м² — при 100% оплате
750 000 сум/м² — при 50% оплате
300 000 сум/м² — при 30% оплате

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "MAFTUN MAKON"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$70,835
Kvartira binosi ЖК  “NUR”
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$600
Turar-joy majmuasi ЖК "Phenix Home"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Alandalus"
Akbarak, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Toshkentning yangi binosi - Alanbiyus Bu yuqori sifatli hayotni qadrlaydigan va shahar shovqin va ekologiyadan charchagan yangi turar-joy majmuasi. Binoning engil jabhasi ko'zni o'ziga tortadi. U Rivojlanayotgan Yashnobod tumanida joylashgan. qulay konfor sinfining g'isht to'plami bitta …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,040
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 37–94 m²
5 ko'chmas mulk ob'ektlari 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Apartment 2 xonalar
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Farg'ona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортно…
Quruvchi
Fayz buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish