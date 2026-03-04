Turar-joy majmuasi Bodomzor Бизнес-класса Юнусабад/ продажа квартир 1-4 комн.

🏗 Bodomzor | Dream House
Жилой комплекс бизнес-класса в одном из самых востребованных районов города. Cовременный подход к комфорту: от высоких потолков до зарядок для электромобилей.
📍 Локация: г. Ташкент, Юнусабадский р-н (пересечение ул. Шивли и Ч. Айтматова).
Всего 10 минут пешком до станции метро Бодомзор.
Мечеть, парковые зоны и крупные торговые центры в шаговой доступности.
🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 15, 16 и 17 этажей
Срок сдачи: III Квартал 2026 г.
Удобства: Монолитно-каркасная конструкция, стены из газоблока, автономное газовое отопление и высота потолков — 3.20 м! Концепция «Двор без машин»: Безопасное пространство для прогулок. Закрытая территория, умные шлагбаумы и видеонаблюдение 24/7. Современные детские площадки и уютные беседки.
🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 873 330 000 до 1 951 040 000 сум.
🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
1 500 000 сум/м² — при 100% оплате
750 000 сум/м² — при 50% оплате
300 000 сум/м² — при 30% оплате