Turar-joy majmuasi "Aman Residence"

Aman Residence — Toshkent shahrida joylashgan komfort toifadagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, osoyishtalik, qulaylik va shahar hayotining uyg‘un muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirishlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan makonni shakllantiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, ixchamlik va amaliylikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Soddalashtirilgan fasadlar, saranjom chiziqlar va puxta o‘ylangan me’moriy yechimlar uyg‘un tashqi ko‘rinishni yaratib, loyihaning zamonaviy xarakterini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Turar joy sinfi: komfort
Zamonaviy turar joy qurilishi formati
Puxta o‘ylangan va funksional rejalashtirishlar
Yashash maydonidan oqilona foydalanish
Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Majmuada saranjom bezatilgan va qulay tarzda tashkil etilgan zamonaviy kirish guruhlari ko‘zda tutilgan.
To‘siqsiz muhit bolali oilalar va keksalar uchun erkin va qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
obodonlashtirilgan ichki hovli
bolalar maydonchalari
sayr qilish zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday muhit majmua ichida osoyishta atmosfera va uy shinamligi hissini yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish uchun umumiy hududlar
kundalik qulaylik uchun mo‘ljallangan makonlar
📍 Joylashuv
Aman Residence turar joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha sharoitlar mavjud.