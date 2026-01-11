  1. Realting.uz
  Turar-joy majmuasi "Aman Residence"

Turar-joy majmuasi "Aman Residence"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37,896
dan
$1,236/m²
;
3
ID: 33961
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Чиланзарский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Kompleks haqida

Aman Residence — Toshkent shahrida joylashgan komfort toifadagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, osoyishtalik, qulaylik va shahar hayotining uyg‘un muhitini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirishlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulaylik kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan makonni shakllantiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, ixchamlik va amaliylikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Soddalashtirilgan fasadlar, saranjom chiziqlar va puxta o‘ylangan me’moriy yechimlar uyg‘un tashqi ko‘rinishni yaratib, loyihaning zamonaviy xarakterini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

Turar joy sinfi: komfort

Zamonaviy turar joy qurilishi formati

Puxta o‘ylangan va funksional rejalashtirishlar

Yashash maydonidan oqilona foydalanish

Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Majmuada saranjom bezatilgan va qulay tarzda tashkil etilgan zamonaviy kirish guruhlari ko‘zda tutilgan.
To‘siqsiz muhit bolali oilalar va keksalar uchun erkin va qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:

yopiq hudud

obodonlashtirilgan ichki hovli

bolalar maydonchalari

sayr qilish zonalari

dam olish joylari

videokuzatuv tizimi

Bunday muhit majmua ichida osoyishta atmosfera va uy shinamligi hissini yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

avtoturargoh joylari

zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

dam olish uchun umumiy hududlar

kundalik qulaylik uchun mo‘ljallangan makonlar

📍 Joylashuv

Aman Residence turar joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha sharoitlar mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
