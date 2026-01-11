  1. Realting.uz
  Turar-joy maydoni "JOMIY RESIDENCE"

Turar-joy maydoni "JOMIY RESIDENCE"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,143
dan
$989/m²
;
3
ID: 33946
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Olmazor Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Jomiy Residence — qulaylik, funksionallik va osoyishta shahar hayot sur’atini tanlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasidir. Loyiha amaliy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni his etish mumkin bo‘lgan makonni yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, uyg‘unlik va sifatga urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Zamonaviy fasadlar va katta derazalar xonalarni tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlab, loyihaning estetik qiyofasini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Qurilish turi: gazoblokli monolit

  • Qavatlar soni: 16 qavatgacha

  • Funktsional yechimlar: oilaviy va shahar hayoti uchun oqilona rejalashtirilgan kvartiralar

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Majmuada zamonaviy kirish guruhlari va puxta tashkil etilgan umumiy hududlar mavjud.

Keng xoll va qulay kirish yo‘laklari kundalik harakatlanish va yashash uchun qulay sharoit yaratadi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli hududi barcha aholi qulayligini inobatga olgan holda loyihalashtirilgan:

  • obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari va dam olish joylari

  • bolalar maydonchalari

  • yashil hududlar va ko‘kalamzorlashtirish

  • xavfsizlik tizimlari va videokuzatuv

Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida osoyishta va shinam muhitni shakllantiradi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

  • avtoturargoh joylari (yer osti va/yoki yer usti)

  • zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

  • kirish nazorati va xavfsizlik tizimlari

📍 Lokatsiya

Jomiy Residence turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Olmazor tumanida, Usta Shirin ko‘chasida joylashgan — rivojlangan infratuzilmaga va qulay transport aloqalariga ega hududda.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, jamoat transporti bekatlari va boshqa shahar infratuzilma obyektlari joylashgan bo‘lib, bu yerda yashashni yanada qulay va komfortli qiladi.

Toshkent, Oʻzbekiston


