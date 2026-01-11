Turar-joy maydoni "JOMIY RESIDENCE"

Jomiy Residence — qulaylik, funksionallik va osoyishta shahar hayot sur’atini tanlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasidir. Loyiha amaliy arxitektura, puxta o‘ylangan rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni his etish mumkin bo‘lgan makonni yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, uyg‘unlik va sifatga urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Zamonaviy fasadlar va katta derazalar xonalarni tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlab, loyihaning estetik qiyofasini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Qurilish turi: gazoblokli monolit
Qavatlar soni: 16 qavatgacha
Funktsional yechimlar: oilaviy va shahar hayoti uchun oqilona rejalashtirilgan kvartiralar
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Majmuada zamonaviy kirish guruhlari va puxta tashkil etilgan umumiy hududlar mavjud.
Keng xoll va qulay kirish yo‘laklari kundalik harakatlanish va yashash uchun qulay sharoit yaratadi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli hududi barcha aholi qulayligini inobatga olgan holda loyihalashtirilgan:
obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari va dam olish joylari
bolalar maydonchalari
yashil hududlar va ko‘kalamzorlashtirish
xavfsizlik tizimlari va videokuzatuv
Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida osoyishta va shinam muhitni shakllantiradi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar nazarda tutilgan:
avtoturargoh joylari (yer osti va/yoki yer usti)
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
kirish nazorati va xavfsizlik tizimlari
📍 Lokatsiya
Jomiy Residence turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Olmazor tumanida, Usta Shirin ko‘chasida joylashgan — rivojlangan infratuzilmaga va qulay transport aloqalariga ega hududda.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, jamoat transporti bekatlari va boshqa shahar infratuzilma obyektlari joylashgan bo‘lib, bu yerda yashashni yanada qulay va komfortli qiladi.