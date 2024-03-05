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ЖК "Карасарай"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
8
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Алмазарский район

Ob'ektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Ramka-blok
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • Xavfsizlik

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Паркинг

Tashqi xususiyatlari:

  • Огороженная территория
  • Lift

Kompleks haqida

“Qorasaroy” turar-joy majmuasining tavsifi
1.“QARASAROY” turar-joy majmuasining nomi
2. “YAGIN SHARG TOSHKENT” MChJ quruvchi
3.Tuman-ALMZAR
4. Sinf LCD-Komfort
5. Qurilish texnologiyasi  Rama-transom, pol ichki shiftlari - Plitalar
6. Devor materiali - G'isht
7. 1 m2 uchun narx  
7+ terrasa - 17 500 000 so'm
6-qavat - 11 000 000 so'm
5-qavat - 11 250 000 so'm
4-qavat - 11 500 000 so'm
1, 3-qavat - 1 8, 2 - 0 11 875 000 so'm
Com. binolar - 20 000 000  so'm

8. Bo'lib to'lash shartlari - 24 oyga bo'lib to'lash rejasi 03/01/2026 yilgacha
9. To'lov usuli  PV-30%, PV-50% chegirma 5% va 100% chegirma 10%
10.  Uy-joy majmuasini tugatish muddati  06/01/2024 yilgacha
11. Bolalar maydonchasi - ha
12. Avtoturargoh - 22 o'rinli yer osti, 24 o'rinli maydonchalar
13. Manzil/joylashuv – Sofiya chorrahasi, daryo bo‘yi, Olmazor soliq inspeksiyasi
14. Infratuzilma – 4 ta bolalar bog‘chasi, 2 ta maktab, 2-sonli tug‘ruqxona
15. Lift haqida ma’lumot – 400 kg lift
16. Saytdagi xonadonlar soni - 7 xonadon
17.  Jami xonadonlar soni - 82 xonadon
18. Kirishlar soni - 2
19. Qurilish maydoni - 38 akr
/> 20. Qavatlar soni - 7+1 teras
21. Bezatish usuli - Xonalar g'isht bilan bo'lingan
22. Windows (material, ishlab chiqaruvchi)  PVX derazalar
23. Eslatma - “Olmazor Siti” turar-joy majmuasidan uncha uzoq boʻlmagan joyda daryo boʻyida turar joy binosi qurilmoqda, Sofiy chorrahasi yaqin, yaqin atrofda oziq-ovqat doʻkonlari, restoranlar, shuningdek, markaziy yoʻl boʻylab bekat joylashgan.

Qoʻshni hudud:
1. Istirohat bogʻi hududining mavjudligi (toʻxtash joyi yoki garaj)  Xiyobon, daryo va daryo boʻyi Park
2. Infratuzilma (maktab, bogʻcha, poliklinika, savdo markazi, bozor) , jamoat transporti bekati )  159 va 28-sonli maktab, bolalar bog'chalari – 4 dona (Intellect Kids 350 metr piyoda masofada) 
3.Metro  Eng yaqin metro – bu "Chorsu"
4. Hovli (yopiq yoki ochiq, xavfsizlik)  Ko'milgan
5. Bolalar maydonchasi  Ha

Nashr qilingan: 05/03/24
Yangilangan: 05/03/24

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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Quruvchi
GRAND CAPITAL
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Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
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Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам
Quruvchi
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
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Quruvchi
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
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Продаются Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2  на Юнусабаде 17-квартал 700 у.е. за м2 Новостройка на Розе ветров, в данном месте по многолетним наблюдениям. - Продуманная парковка: 1- наземная; 2-двухуровневая подземная - 2 лифта (грузовой; пассажирский) - Просторные подъезды: 4 квартир в подъезде - Лифты поднимаются с -2 этажа до 11 этажа - Монолитное строение; перегородки из газосиликатного-блока - От застройщика: входная железная дверь; рамы; окна; счётчики (воды, света, газа); двухконтурный котёл Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год Цена: 700 у.е. за 1 м2 Подробнее:
Agentlik
Agent Nedvijimosti
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Agentlik
Agent Nedvijimosti
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Русский