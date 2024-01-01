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ЖК "Bodomzor "

Toshkent, O‘zbekiston
dan
14,00M soʻm
;
4
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Kompleks haqida

“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых террасах. Здания построены в гармонии стиля hi - tech и классики. А двор имеет вид настоящего парка. Мы уверены, что покупка квартиры в этих домах будет одним из самых правильных решений, которые вы когда - либо принимали в своей жизни. Главное, чтобы эта покупка принесла много счастливых дней и вашей семье.

Инфраструктура ЖК “Bodomzor”
Комплекс расположен в месте, где удобно добираться до места назначения как пешком, так и на транспорте. Поблизости находится свадебный ресторан, тренажёрный зал, торговый центр и учебные заведения.

Современные комплексы сейчас невозможно представить без детской площадки. Во дворе организована детская площадка с красочной игровой конструкцией. Еще одним преимуществом является, что в комплексе велосипедные, автомобильные и пешеходные дорожки выделены отдельными цветами. Также в проект включены открытые и закрытые парковки для автомобилей.

Квартиры ЖК “Bodomzor”
Квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные можно приобрести в рассрочку на 20 месяцев. Площадь квартир с открытой террасой составляет от 43 м² до 104 м². Дома также оборудованы отдельными грузовыми лифтами и IP домофонами.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Shofirkon, O‘zbekiston
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ЖК Shofirkon Markaz   На основе оригинального дизайна, инновационных технологий наши небоскребы строятся мастерами своего дела. Откройте для себя двери будущего c ЖК  "Shofirkon Markaz" О жилом комплексе На территории ЖК "Shofirkon Markaz" расположены уникальные декоративные деревья, прогулочные дорожки, навесы для бесед и интерактивные игровые площадки для детей разных возрастов, выполненные в основном из экологически чистых материалов. Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса "Shofirkon Markaz" Окунитесь в роскошную и комфортную жизнь в этом замечательном жилом комплексе, где каждая деталь предназначена для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше.
Quruvchi
MIROBI BUXORO
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Quruvchi
MIROBI BUXORO
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Toshkent, O‘zbekiston
dan
256,41M soʻm
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 6
Grand City – markazga yaqin, shovqindan uzoqda.  Ushbu loyiha shahardagi mini-shaharga o'xshaydi. U 5 qavatli turar-joy binolari va shaharchalar quradi. Loyihaning asosiy maqsadi majmuaning o‘zida suzish havzasi, sport zali, bolalar bog‘chasi, poliklinikalar, do‘konlar, butiklar kabi barcha qulayliklarga ega yuqori sifatli turar-joy binolarini yaratish edi, restoranlar. Landshaftning tarkibi bir-biriga qarama-qarshi bo'lmagan, balki uyg'un ravishda birga mavjud bo'lgan me'morchilik va tabiatning qarama-qarshiligiga asoslangan.
Quruvchi
GRAND CAPITAL
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GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам! Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
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FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский