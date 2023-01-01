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YANGI BAXT

Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
15
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Parametrlar Parametrlar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.

В наличии квартиры:
— 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2
— 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2
— 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2
— 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2

Один из лучших комфортабельных современных проектов Ташкента в тихом, экологически чистом районе города, в удобной локации и с развитой инфраструктурой. Высокие стандарты качества. Современные архитектурные тенденции.

— квартиры класса комфорт и бизнес;
— закрытая территория — 60 Га;
— рядом офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки, недалеко линия метро (станция #5);
— прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута;
— озеро Бахт и парк для жителей комплекса;
— кирпичные межквартирные стены;
— межкомнатные стены из газоблока;
— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;
— витражные, алюминиевые блоки;
— уютные современные холлы с зонами ожидания для вас и ваших гостей;
— два пассажирских лифта в каждом подъезде;
— удобный паркинг для жителей и гостей.

На территории жилого комплекса YANGI BAXT будет построен торгово-развлекательный комплекс нового формата площадью 5 Га, который станет местом притяжения города.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Оставьте заявку —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2028
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
12
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston

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dan
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