Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.

Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.



В наличии квартиры:

— 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2

— 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2

— 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2

— 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2



Один из лучших комфортабельных современных проектов Ташкента в тихом, экологически чистом районе города, в удобной локации и с развитой инфраструктурой. Высокие стандарты качества. Современные архитектурные тенденции.



— квартиры класса комфорт и бизнес;

— закрытая территория — 60 Га;

— рядом офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки, недалеко линия метро (станция #5);

— прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута;

— озеро Бахт и парк для жителей комплекса;

— кирпичные межквартирные стены;

— межкомнатные стены из газоблока;

— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;

— витражные, алюминиевые блоки;

— уютные современные холлы с зонами ожидания для вас и ваших гостей;

— два пассажирских лифта в каждом подъезде;

— удобный паркинг для жителей и гостей.



На территории жилого комплекса YANGI BAXT будет построен торгово-развлекательный комплекс нового формата площадью 5 Га, который станет местом притяжения города.



Имеется рассрочка и ипотека.



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Мы — RED — эксперты по недвижимости.

Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.

Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.



Продаём только то, что купили бы сами.

Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.



Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.

Сэкономим ваше время и силы.



Адрес нашего офиса:

ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет

Ориентир: GRAND MIR HOTEL



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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.