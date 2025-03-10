Turar-joy majmuasi “Parlament”

“Parlament” - новый 16-этажный жилой комплекс бизнес - класса. Еще один уникальный проект был представлен строительной компанией Xon Saroy. Это здание отличается современной архитектурой и необычным дизайном. В квартире и во дворе созданы все необходимые условия для вашей семьи, особенно для домохозяек.

Инфраструктура ЖК “Parlament”

При покупке недвижимости покупатель обращает особое внимание на расположение дома. Также этот комплекс удобно расположен в центре Юнусабадского района. Очень удобно, что школа, детский сад, торговый центр, парк, семейная поликлиника, банк, зоны отдыха и рестораны находятся в непосредственной близости. Кроме того, близость метро и автобусных остановок поможет сэкономить ваше время. Вокруг комплекса много зеленых насаждений, а декоративные деревья придают ему еще больше красоты. Первый этаж дома оснащён современной мебелью и красивым декором. Это место предназначено для встречи гостей или проведения важных бесед.

В комплексе существует подземная и надземная парковка. Это гарантирует, что у вас и ваших гостей всегда будет достаточно места для автомобилей. Для безопасности жителей установлено несколько камер наблюдения.

Квартиры ЖК “Parlament”

Для клиентов доступны квартиры с широким выбором планировок. Покупатель может выбрать квартиру понравившейся ему планировки и площади. В квартирах есть открытые террасы. Это прекрасная возможность заняться любимым делом или позавтракать здесь на свежем воздухе.