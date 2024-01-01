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ЖК Nurafshon Saroy

Toshkent, O‘zbekiston
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;
8
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Kompleks haqida

Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый этаж зданий предназначен для коммерческих помещений. Там будут работать магазины, аптеки, салоны красоты и др. В облагороженном дворе есть игровая площадка, скамейки и беседки. А еще предусмотрен подземный паркинг для обеспечения машинам безопасности и оптимальной температуры круглый год.

Квартиры в Nurafshon Saroy
Для покупки доступны 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры различной площади от 37,8 до 110 м². Высокие потолки в 3,10 метра создают в домах ощущение настоящего простора. Жилой комплекс предлагает апартаменты со свободной планировкой, что дает простор для творческих идей по дизайну интерьера. Цена за один квадратный метр начинается от 12 млн. В зависимости от размера предоплаты можно получить скидки до 15%, также есть возможность оформить рассрочку. К концу 2024 года все строительные работы будут завершены и квартиры будут предоставлены своим владельцам.

Расположение
Жилой комплекс имеет удобную локацию, что обеспечит его резидентам быстрый доступ к транспортным развязкам. Рядом есть автобусные остановки, а до станции метро Тинчлик можно дойти пешком. Также в пешей доступности расположились школа, детский сад и супермаркет Makro. Недалеко находятся такие места как рынок Чорсу, River Park, торговый центр Riviera.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Topshirish muddati 2024
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.   Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
Quruvchi
KOMFORT KONSTRAKSHN
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Quruvchi
KOMFORT KONSTRAKSHN
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Samarqand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.
Quruvchi
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
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Quruvchi
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Aloqa tillari
Русский