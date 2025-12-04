  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Бектимирский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Bektemir district, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$13,500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Qo'yliq ЖК Yangi Qo'yliq Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, использ…
Quruvchi
ETALON BUILDING
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Musaffo maskan uy-joy qurish uchun tayyor kvartiralarni xarid qilishingiz mumkin. Imtiyozli shartlar asosida subsidiyalar va ipoteka
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Turar-joy majmuasi FAYZLI HAYOT от FDG
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,760
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Maydoni 39–51 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.7 – 50.6
38,760 – 46,100
Agentlik
RED
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой. Концепция и инфраструктура П…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi YANGI BAXT
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 12
Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии квартиры: — 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2 — 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2 — 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2 — 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2 Один из лучших …
Agentlik
RED
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qurilish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich yakunlanib, 2 blok foydalanishga topshirildi, ikkinchi bosqichda 10 qavatli bino qurilmoqda, 2022 yilning 4-choragida topshiriladi. Uchinchi bosqich qurilmoqda, ob'ekt 2024 yilning 2-choragida topshiriladi.   . To'lov turlari: 100% t…
Quruvchi
Oltin Baliq
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Oltin Baliq
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнат…
Quruvchi
Qorasuvriver
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Qorasuvriver
Aloqa tillari
Русский
Xaritada