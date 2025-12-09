  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
14
ID: 32988
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Бектимирский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой.

Концепция и инфраструктура

Проект построен по формуле Live — Work — Play, объединяя:
• жилые здания и офисные помещения
• коммерческие и развлекательные объекты
• рекреационные зоны и спортивные площадки

На территории квартала:
• прогулочные аллеи и беговые дорожки
• детские и игровые площадки
• воркаут-зоны
• центральное озеро «Бахт» с парком для отдыха и прогулок

NRG Yangi Baxt — пространство, где каждый элемент создаёт гармоничное сочетание природы и городской инфраструктуры.

Архитектура и строительные решения

• Межквартирные стены — кирпич, межкомнатные — газоблок
• Высота потолков — 2,85 м
• Фасады из натурального камня и алюминиевых панелей SIBALUX (Россия)
• Витражные алюминиевые блоки
• Электрозамки Assa Abloy Group, модель Valencia v8 (Швеция)
• Двухконтурный котел Comfort Cooling Service, модель "Demirdöküm Atron H 24" (Турция)
• Стальные панельные радиаторы, рассчитанные по теплотехническим нормам (Узбекистан)
• Противопожарная система с дымовыми и температурными датчиками

Паркинг и безопасность

• Встроенный подземный паркинг
• Скоростные въездные ворота
• JET-вентиляция
• Система пожаротушения

Проект разработан INK Architects (Казахстан) с учётом современных стандартов комфорта и безопасности, создавая квартал, где удобно жить, работать и отдыхать.

NRG Yangi Baxt — это стиль, природа и продуманная инфраструктура в одном пространстве. Каждый день здесь наполнен спокойствием и комфортом, а каждый метр — безопасен и эргономичен.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
Ipoteka kalkulyatori

Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
