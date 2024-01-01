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ЖК Юксалиш

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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6
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Kompleks haqida

Qurilish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich yakunlanib, 2 blok foydalanishga topshirildi, ikkinchi bosqichda 10 qavatli bino qurilmoqda, 2022 yilning 4-choragida topshiriladi. Uchinchi bosqich qurilmoqda, ob'ekt 2024 yilning 2-choragida topshiriladi.   .

To'lov turlari:

  1. 100% toʻlov 
  2. To'lov 48 oyga. PV 25-30%

Kvartira narxiga quyidagilar kiradi: 

  • Qo'pol ta'mirlar 
  • Ichki bo'limlar aerokrot 
  • Metal kirish eshigi  
  • Akfa windows
  • 2 konturli qozon 

Fasad va tashqi ko'rinish:

  • Suyuq travertin
Yangi bino joylashgan joy
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NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким. В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома. Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.
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Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Glad House
Ishlab chiquvchi haqida Toshkent Glad uyini ishlab chiquvchi Nisbatan yosh ishlab chiquvchi zamonaviy turar-joy majmuasini rivojlantirish va qurish orqali allaqachon yangi binolar dunyosida o'zini namoyon qilishga muvaffaq bo'ldi. Kompaniya o'z ishida qurilish ishlarining to'g'riligini kuzatgan holda majmuaning tashqi ko'rinishini loyihalashda qiziqarli yondashuvdan foydalangan. O'zlarining ijtimoiy tarmoqlarida ishlab chiquvchi qurilish muvaffaqiyati, uning yangi loyihalari va boshqa ko'plab loyihalarni baham ko'radi. Ishlab chiquvchidan Toshkentdagi yangi qurilish Sarikul sokin va shinam turar-joy majmuasi xuddi shu nomdagi Mirobod tumani ko'chasida joylashgan bo'lib, o'z aholisiga shahar markazi yaqinida yashashning barcha afzalliklarini taqdim etadi. Binoning qiziqarli jabhasi, keng xonadonlar, shaharning go‘zal manzarasi va qulay xarid qilish sharoitlariga ega balkonlar ushbu majmuani yangi uy uchun qulay joyga aylantiradi. LCD Sarikul 2023-yilning 4-choragida tugaydigan qurilish jarayonida, ammo endi siz loyiha haqidagi barcha batafsil maʼlumotlar bilan tanishishingiz va bu yerda kvartira sotib olishingiz mumkin. Toshkentning yangi binosi – Sarikul Hashamatli 10 qavatli turar-joy majmuasi kamida turar-joy maydoni bo'lgan keng va yorqin kvartiralardan iborat. Majmua hududning sokin va osoyishta burchagida joylashgan bo‘lib, kechayu kunduz qo‘riqlash va yer osti to‘xtash joyi bilan yaxshi jihozlangan yashil hovliga ega. Infratuzilma Mirobod tumanida, Sarikulskaya ko'chasi 4-uyda joylashgan turar-joy majmuasi aholisi hududning barcha rivojlangan infratuzilmalaridan foydalanishlari mumkin. Yurish masofasida kollejlarga ega maktablar va bolalar bog'chalari, shuningdek, shahar bo'ylab tez harakatlanish uchun bir nechta qulay transport almashinuvi mavjud. Jamoat transportida bir necha daqiqa Makro supermarketi va Mirobod bozori. Sarikul turar-joy majmuasidagi kvartiralar narxi Ishlab chiquvchi turli xil maketlar va 43 dan 116 kvadrat metrgacha bo'lgan kvadratga ega bo'lgan 1,2 va 3-xona kvartiralarini sotib olishni taklif qiladi. Kvartirani bo'lib-bo'lib sotib olish ham mumkin.