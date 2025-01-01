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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Уртачирчикском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кучлик, Узбекистан
Квартира 1 комната
Кучлик, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
ДЕПОЗИТ 100ДОЛОРА УСЛУГИ АГЕНСТВА 50 ПРОЦЕНТА КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ И …
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Elena Realtor Estate
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Русский

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