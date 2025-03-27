Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Склад

Аренда склада на долгий срок в Учтепинском районе, Узбекистан

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Склад 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Сдается склад от поста Назарбек 1.5 км 1200 кв.м высота 8м Подробнее по телефону Звоните с 1…
$3,600
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Arendacity
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку