Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Учкудук
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Учкудук, Узбекистан

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Аренда квартир Учкудук в Учкудук, Узбекистан
Аренда квартир Учкудук
Учкудук, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/3
$207
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку