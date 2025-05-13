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Аренда магазинов, торговых помещений на долгий срок в Сергелийском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Два магазина на Индекс машина базар ориентир в Ташкент, Узбекистан
Два магазина на Индекс машина базар ориентир
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
2 магазина на индекс базаре блок В1 По 38м2 Кондиционер есть Красный кружок- это мы Р…
$15
в месяц
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