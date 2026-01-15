Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять кафе, бар, ресторан в аренду на долгий срок в Сергелийском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Аренда Фуд-корт Сергели в Ташкент, Узбекистан
Аренда Фуд-корт Сергели
Ташкент, Узбекистан
Площадь 33 м²
Сдаётся в долгосрочную аренду фуд-корт расположенный на территории ТЦ бывший Зелёный базар.О…
$650
в месяц
Частный продавец
Языки общения
Русский