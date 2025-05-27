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Долгосрочная аренда готового бизнеса в Сергелийском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда здания фактически готовый бизнес! в Ташкент, Узбекистан
Аренда здания фактически готовый бизнес!
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 16
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 2
#Долгосрочная_аренда Тип недвижимости: #Коммерческое_помещение Узбекистан Адрес #Ташкент,…
Цена по запросу
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