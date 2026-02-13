Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.uz
  2. Сергелийский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом

Аренда домов на длительный срок в Сергелийском районе, Узбекистан

7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
$500
в месяц
Агентство
ARENDA KVARTIRALAR
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Аренда участок 5 комнат 5 соток участок с удобставами Ориентир машиный базар подробности по …
$1,000
в месяц
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Дом в Сергелийском районе в махалле ”Беларик”(напротив авторынка) 4 комнаты, 3 санузела, об…
$800
в месяц
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Аренда Участок Сергелийский район Ханабад Не далеко от куйлюка. 3 Комнаты + Хол Подвал, Р…
$800
в месяц
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Аренда Участок Сергелийский район Ханабад Не далеко от куйлюка. 3 Комнаты + Хол Подвал, Р…
$800
в месяц
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Участок с евро ремонтом со всеми обстоятельствами 1 зал 2 спальни 1 детский 1 кухня 3 сану…
$1,000
в месяц
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 3 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Аренда Участок Сергелийский район Ханабад Не далеко от куйлюка. 3 Комнаты + Хол Подвал, Р…
$800
в месяц
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha