Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Сырдарьинская область
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Сырдарьинская область, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 10 000 комнат в Гулистан, Узбекистан
Дом 10 000 комнат
Гулистан, Узбекистан
Число комнат 10000
Площадь 450 м²
$10,000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Сырдарьинская область, Узбекистан

Недорогая
Элитная