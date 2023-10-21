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Количество комнат в Шайхантаурский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 43 м²
Этаж 7
Мирзо Улугбек р ТТЗ 2 Хорошая уютная квартира.Средним ремонтам,Комнаты раздельные просторны…
464,93 млн сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

недорогая
элитная