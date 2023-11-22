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Магазины в Шайхантаурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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6 объектов найдено
Магазин с мебелью, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин с мебелью, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
1,35 млрд сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Магазин с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 9 м²
133,73 млн сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Магазин с видеонаблюдением, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин с видеонаблюдением, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 18 м²
736,13 млн сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Магазин с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
6,75 млн сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Магазин с видеонаблюдением, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин с видеонаблюдением, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
521,42 млн сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com
Магазин в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Магазин
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
1,29 млрд сум
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+998971343233 alpha.rea@tutanota.com