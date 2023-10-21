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Кафе и рестораны в Шайхантаурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
73
офисы
3
Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 1 450 м²
Этаж 4/4
Здравствуйте! Продаётся готовый бизнес в центре города . Отличная инфраструктура: рядом п…
16,52 млрд сум
Ресторан, кафе в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес ресторан.  Юнусабадский район  Ор-р Казы махалля.  6 со…
14,68 млрд сум
Ресторан, кафе с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 478 м²
Этаж 1/1
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
6,48 млрд сум
Ресторан, кафе с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 478 м²
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
6,48 млрд сум