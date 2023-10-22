Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шайхантаурский район
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Шайхантаурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
73
рестораны
5
офисы
3
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДАЁТСЯ! Коммерческая недвижимость !! Адрес: Яккасарайский райо…
976,70 млн сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Количество этажей 3
Здравствуйте! Срочно продаётся готовый бизнес с пассивной доходностью от 30.000$ в месяц Ре…
95,23 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящая здания. Учтепинский район ор-р Учтепа Оутлет 1-я линия 5-сот. 5…
17,09 млрд сум
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение (офис) в новостройке Вторая линия Яшнабадский район, …
7,33 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Продаётся отдельно стоящий здание улица Ш руставелли Яккасарай район 3 этажный + Подвал 120…
9,77 млрд сум
Готовый бизнес 34 комнаты в Узбекистан
Готовый бизнес 34 комнаты
Узбекистан
Комнаты 34
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЖА: Глинка, Гостиница 1400 м², 5 уровня улица Глинка, Роддом №8, бывший Завод Нес…
18,86 млрд сум
Офис в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ на махалле Ракат ор-р: Корзинка Ракат (Яккасарайский район)   …
24,42 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продаётся квартира  Под Нежилое. Высокая проходимость. Буюк Ипак Йули  3в4/1/4. …
2,08 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение 0-1 этаж Ц-1 (Dolce Italia), 1 линия, 115 кв. + 50 кв. подвал, евроре…
6,71 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся отделены стоявший здания 20 соток 5 этажный 5000м2 77 комнаты с мебель техниками И…
51,28 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Продаётся Своя Под Офис Чиланзар Октепа 1в2/1/4 Шайхантахур район Улица Гулхани Кирпичный д…
769,15 млн сум
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ  Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,86 млрд сум