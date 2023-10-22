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Шайхантаурский район
Коммерческая
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Шайхантаурский район, Узбекистан
коммерческая недвижимость
73
рестораны
5
офисы
3
Готовый бизнес
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