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Коммерческая недвижимость в Шайхантаурский район, Узбекистан

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32 объекта найдено
Ресторан, кафе в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 1 450 м²
Этаж 4/4
Здравствуйте! Продаётся готовый бизнес в центре города . Отличная инфраструктура: рядом п…
16,52 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся здание в Янги Узбекистан . Отличная инфраструктура: рядом парк, ре…
11,01 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 540 м²
Продаёт нежилое здание под любой бизнес с евро ремонтом. 4 этажа общая площадь 540 м² Адрес:…
7,93 млрд сум
Коммерческая 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 538 м²
Количество этажей 1
Паркентский, улица Паркент пересечение с ул. Мухаммад Юсуф (быв.Дагестанская) на против "Эво…
66,07 млн сум
Коммерческая 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продаётся квартира  Под Нежилое. Высокая проходимость. Буюк Ипак Йули  3в4/1/4. …
2,08 млрд сум
Коммерческая 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается 1/1/4. 46.80м² Улучшенная планировка  Без ремонта,балкон 2х6 Вдоль трассы…
1,18 млрд сум
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ВЫГОДНО И ТОЧКА!!!   Мирзо Улугбекский район Ул. Циалковская, Олтин тепа 1-на ос…
1,53 млрд сум
Ресторан, кафе в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес ресторан.  Юнусабадский район  Ор-р Казы махалля.  6 со…
14,68 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 127 м²
Мирзо-Улугбекский район, ЖК «Лондон» Продаётся коммерческое помещение в элитном ЖК - 127м2 -…
4,10 млрд сум
Ресторан, кафе с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 478 м²
Этаж 1/1
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
6,48 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 127 м²
Мирзо-Улугбекский район, ул. Аккурганская Продаётся коммерческое помещение в ЖК "London" - 1…
4,10 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 5 450 м²
Мирзо-Улугбекский район, махалля Никитина (ул. Кизил сув) Продаётся земельный участок под с…
19,16 млрд сум
Ресторан, кафе с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 478 м²
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
6,48 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 224 м²
Этаж 1/5
Внимание инвесторам ‼ Продаётся коммерческое помещение в центре города Адрес : Мирзо Улугбе…
4,47 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 335 м²
Этаж 1/5
Первоклассный офис Продается коммерческое помещение Адрес: Мирзо-Улугбекский улица Мустаки…
5,75 млрд сум
Коммерческая с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Ориентир эко базар Проходимое место! Есть арендатор за 1000 в мес 80 м2 Небольшой торг
1,59 млрд сум
Коммерческая с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Ориентир эко базар Сейчас сдается в аренду 1000 в месяц Можно и более Центральное проход…
1,59 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Феруза помещение под бизнес офис магазин аптеку 3/1/5 70м² С ремонтом В доль главной трассы …
1,59 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 22 м²
Этаж 1/5
Продаётся Ц 1 офис 1 этаж 1 комнатная 22 кв.м обший квадратура с захватом 42 кв.м 1 этаж мно…
1,35 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 328 м²
#0057 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение: Мирзо-Улугбекский район Ориентир: Паркентский 1я ли…
4,01 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 1 900 м²
Этаж 3/3
#18 ﻿• Ориентир: Областной ОВИР ﻿• Территория: 19 соток ﻿• Технические-Параметры: 1 500 м2 г…
12,24 млрд сум
Коммерческая в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 474 м²
ПРОДАЁТСЯ #0078 Нежилое помещение Расположение:МирзоУлугбекский район Ориентир:Ашхабад па…
5,63 млрд сум
Коммерческая в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 43 м²
Коммерческое помещение! Прямо на выходе из метро  Буюк Ипак Йули (Максима Горького) 43 к…
1,28 млрд сум
Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ГОТОВОЕ ЭЛИТНОЕ КАФЕ!   С МЕБЕЛЬЮ И ТЕ…
25,69 млрд сум
Коммерческая в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 1 520 м²
Количество этажей 1
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ  ориентир Ц-1 КОНСЕРВ…
30,59 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  1 ЭТАЖ НА Ц-1 ГОГОЛЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 60м2 Состояние Евро рем…
1,77 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-2  (Юнусабадский район) Этаж: 1 Общая площадь: 78м2 +…
2,08 млрд сум
Коммерческая в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 95 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Ц-2 ор-р: по улице Гоголя в доль аллеи  (М Улугбекский район) Эта…
2,45 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 210 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-1 (Мирзо-Улугбекский район) Этаж: 1 Общая площадь: 2…
6,36 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Ц-1 Бибигон (Мирзо-Улугбекский район) Общая площадь: 10…
3,43 млрд сум