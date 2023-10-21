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Коммерческая недвижимость в Шайхантахурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
26
офисы
2
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1 объект найдено
Другое в Ташкент, Узбекистан
Другое
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
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Цена по запросу