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Аренда склада на долгий срок в Самаркандской области, Узбекистан

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1 объект найдено
Склад в аренду г. Самарканд в Кунград, Узбекистан
Склад в аренду г. Самарканд
Кунград, Узбекистан
Площадь 34 000 м²
Склад в Аренду Предлагаем уникальную возможность арендовать складской комплекс с общей площ…
$9
в месяц
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