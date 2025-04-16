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Аренда домов, дач на длительный срок в Самаркандской области, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Айтамгали, Узбекистан
Дом 10 комнат
Айтамгали, Узбекистан
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Сдается трёхэтажный Евро Дом в Алмазарском районе  Ориентир Охунбобоев Семейным либ…
$4,500
в месяц
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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