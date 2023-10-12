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Коттедж 1 комната с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
1
28 м²
1
В Сергелинском районе. Продаеться 1 комнатная. Улица Райхон. Домик котеджный. Кирпичный ую…
366,75 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Ханабад, Узбекистан
6
300 м²
2
Продаются Участки 4 подряд Сергелийский район Новая улица Ор.р Procab zavod Участники по…
1,80 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
2
34 м²
1
ПРОДАЖА. ДОМА НА ЗЕМЛЕ Сергели. . Коттеджи-студии 1 и 2-х ком. от 19 до 34 кв.м ЕСТЬ ВЫБОР…
268,95 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
24 м²
1
Продажа Жактовских Домиков СВОИ Мирабадский Район 1 Комнатная 1 Этаж 1 Этажный Дом Общая Пл…
348,41 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
31 м²
1
Продаётся Евро Домик Сергелинский район Улица Райхон Кирпич 1 комнатная 28кв.м общая площадь…
378,98 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
20 м²
1
ПРОДАЖА. ДОМА НА ЗЕМЛЕ Сергели. . Коттеджи-студии 1 и 2-х ком. от 19 до 34 кв.м ЕСТЬ ВЫБОР…
281,18 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
126 м²
2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Площадь дома 126квМ 5 комнат Без ремонта Женны…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
160 м²
2
Коттеджный квартал от надёжных застройщиков, охраняемый двор. Продаётся отличный 2 этажный …
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
126 м²
2
Продажа участка Домрабад Ориентир Мечеть Участок 4,7 сотки На сужение Дом 2 Этажа 126к…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
126 м²
2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Участок - 4,5сотки/все комуникации/на сужение/…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с c ремонтом
Ханабад, Узбекистан
2
34 м²
1
Центр старых Сергилей Коттеджи-студии 1 и 2х комнатные от 19м2 до 34м2 Сделан ремонт Установ…
256,73 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
650 м²
2
Яккасарайский р-н., пересечение Мукимий/Каракум Земля 5.5соток Дом 650м2 4спальни + кабине…
10,39 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
5
310 м²
2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
город Самарканд, Узбекистан
3
200 м²
1
Реклама № 3088 Присоединяйтесь к нам!!! В центре города продаётся коттедж в хорошим район…
574,58 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 2 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
34 м²
1
Азербайджанский центр. Евро Домики под ключ! Двух комнатные Общая площадь - 34 м Теплый пол…
430,32 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 7 комнат
город Самарканд, Узбекистан
7
400 м²
2
Реклама № 2804 Продаётся коттедж, площадь участка 4 соток, 7 комнат. Заезд машины имеется…
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
5
4 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
6
3 м²
3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
3 м²
1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
684,60 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
5
3 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 3 сотки Комнат 5 Ремонт Коробка Готово на 70% Ор-р Маслоза…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
5
3 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 2,5 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Ор-р Геофизика Сар…
592,91 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
6 м²
1
Продаётся Коттедж Площадь 6 соток Комнат 4 Ремонт Средний Адрес Мошина бозор Анвар…
586,80 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
3
4 м²
2
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 3 Ремонт Евро Ор-р Бетонка Паризод На…
1,44 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
1
706 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
782,40 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
6
4
300 м²
2
Готовые : 3 сотих коробка 230 000$ (остался 1 коттедж) 3 сотих под ключ 330 000$ (ос…
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Зангиатинский район, Узбекистан
4
2
115 м²
2
Sotiladi: dacha ➖Umumiy maydoni: 1,15 akr ➖Bino turi: G'isht ➖Xonalar soni: 4 Yerto'la: …
794,63 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
4
3
7 м²
2
🏛Дача в продажу 📍Адрес: Бочки , предгорье ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан ✔️Сау…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
6
3
7 м²
2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
5
3
8 м²
2
Дача новая на Бочках в продажу ✔️8 соток ✔️4 Спальни Зал и Тапчан ✔️Сауна финская и …
5,87 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
6
4
250 м²
3
ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ на махалле Хувайдо (Шайхантахурский район) Комнат: 6 Уровней: 3 Об…
3,55 млрд сум
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