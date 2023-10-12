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Производственные здания в Узбекистане

Ташкент
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Производство В архив
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1 объект найдено
Производство в Ташкент, Узбекистан
Производство
Ташкент, Узбекистан
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51,02 млрд сум

Типы недвижимости в Узбекистане

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готовый бизнес
коммерческая недвижимость