  2. Кызылтог (Красногорск)
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Кызылтог (Красногорск), Узбекистан

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Кызылтог (Красногорск), Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кызылтог (Красногорск), Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается дом в поселке Красногорск (Кызылтог), Ташкентская область. Комфортный 4-комнатный …
$30,000
