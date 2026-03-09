Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.uz
  2. Карши
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Карши, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Карши, Узбекистан
Дом 5 комнат
Карши, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Qarshi shaxar markazida ikki qavatli uy sotiladi! Maydoni va joylashuvi: 5 xona + 2 oshxona…
$92,000
