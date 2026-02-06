Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Нурафшан (Тойтепа)
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Нурафшане (Тойтепа), Узбекистан

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
I offer reliable and convenient solutions for long-term and short-term rental of houses, apartments, and commercial properties. в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
I offer reliable and convenient solutions for long-term and short-term rental of houses, apartments, and commercial properties.
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/11
I am an experienced real estate sales manager actively working in the property market. I pr…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Tang Sulolasi
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку